Juve, Fagioli e il primo gol in Serie A: quasi un anno fa contro il Lecce

I numeri stanno dalla parte di Fagioli: è stato proprio contro la formazione giallorossa il primo gol in campionato per il giovane centrocampista

Chance per Nicolò Fagioli dal 1'. Oggi il centrocampista potrebbe tornare titolare nel match chiave contro i salentini - ancora imbattutti- protagonisti di un ottimo avvio di stagione. Dopo la panchina contro il Sassuolo, adesso è pronto a rilanciarsi partendo dal primo gol in Serie A messo a segno proprio contro il Lecce (guidato da Baroni): era il 29 ottobre del 2022 al Via del Mare. Dopo l'assist di sabato scorso nella pesante sconfitta in campionato contro i neroverdi adesso Fagioli è pronto a trascinare la squadra e tornare alla vittoria per riscalare la classifica.