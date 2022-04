Juve, un trofeo e altri 2,8 milioni di motivi per vincere la Coppa Italia

Vincere la Coppa Italia sarebbe un traguardo molto importante per la Juve di Massimiliano Allegri. Ecco perchè

Che questa fosse una stagione di passaggio in casa Juventus lo si era capito sin dall'inizio. I primi risultati deludenti hanno compromesso tutto il resto del campionato e nonostante l'incredibile striscia di 16 risultati utili consecutivi , interrotta dalla sconfitta nel Derby d'Italia contro l'Inter. Il primo posto in classifica dista infatti sei punti, sette nel caso in cui l'Inter dovesse vincere la partita che deve recuperare contro il Bologna. La corsa scudetto è solo tra Milan, Inter e Napoli. Ma la stagione della Juventus è quindi finita in anticipo? Assolutamente no.

Non bisogna poi dimenticare che la Juve è anche ad un passo dalla finale di Coppa Italia. Vincere la coppa nazionale sarebbe un traguardo importantissimo per due motivi: innanzitutto per vincere un trofeo e non concludere la stagione con "zero tituli" e in secondo luogo per una questione economica. Raggiungere la finale vuol dire infatti assicurarsi almeno 1,2 milioni di euro, addirittura 2,8 milioni in caso di vittoria. In un periodo storico di grave crisi economica, ogni aiuto è ben accetto. Per arrivare in finale, però, i bianconeri dovranno prima superare l'ostacolo Fiorentina. Nella semifinale di andata la squadra di Allegri ha vinto 1 a 0 e ora parte quindi avvantaggiata in vista del match di ritorno. La squadra di Italiano non va però sottovalutata, come dimostrato ieri nel match di Serie A contro il fortissimo Napoli, vinto 2 a 3.