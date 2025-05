Juve, i convocati per il Venezia: torna Koopmeiners

In vista del match contro il Venezia la Juve ha comunicato la lista dei convocati scelta da Tudor: presenti Koopmeiners, McKennie, Veiga e Gatti, che saranno quindi a disposizione. L’unica assenza è quella di Kalulu, squalificato. Ecco tutti i convocati: Perin, Alberto, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Veiga, McKennie, Adzic, Thuram, Kolo

In vista del match contro il Venezia la Juve ha comunicato la lista dei convocati scelta da Tudor: presenti Koopmeiners, McKennie, Veiga e Gatti, che saranno quindi a disposizione. L’unica assenza è quella di Kalulu, squalificato. Ecco tutti i convocati: Perin, Alberto, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Veiga, McKennie, Adzic, Thuram, Kolo Munai, Weah, Pinsoglio, Douglas Luiz, Cambiaso, Di Gregorio, Savona, Rouhi e Mbangula.

Le probabili formazioni di Venezia-Juve

Solito 3-4-2-1 per Tudor, che si prepara a puntare ancora su Di Gregorio. In difesa spazio a Savona, Veiga e Kelly, con Nico Gonzalez e Cambiaso sulle fasce. A centrocampo torna dalla squalifica Thuram, con al suo fianco Locatelli. Sulla trequarti non si tocca Yildiz, con Conceicao che dovrebbe agire al suo fianco. In attacco ballottaggio tra Kolo Muani e Vlahovic, anche se il serbo non è ancora al meglio e sembra quindi destinato a iniziare il match dalla panchina.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

