Il Napoli vince, Lazio e Inter no. Allegri carica la Juve: “Siamo a 50 punti”

La Juve è 35 punti in classifica? Non secondo Allegri, che continua a dare la carica ai suoi: "Vincendo possiamo superare l'Inter"

Quest'anno la Serie A è un campionato già chiuso e al tempo stesso apertissimo. Da un lato infatti il Napoli di Spalletti continua a vincere e convincere, mentre dietro di lui le altre fanno un passo falso dietro l'altro . In questa giornata l'Inter ha perso contro lo Spezia mentre la Lazio ha pareggiato con il Bologna . La lotta per secondo, terzo e quarto posto si fa accesissima.

Questo Allegri lo sa bene e non smette mai di ricordarlo in conferenza stampa: "Domani è una partita molto importante per la classifica, per la prima volta possiamo andare secondi andando tre punti sopra l’Inter. La nostra classifica è che abbiamo 50 punti, sappiamo dell'importanza della partita e su questo dobbiamo lavorare. All’apparenza sembra abbordabile ma gli ultimi risultati della Samp, perso a dieci minuti dalla fine con la Lazio, pareggiato con la Salernitana, possono ingannare, hanno sempre perso di misura".