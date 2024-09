Juve, l’elenco dei calciatori convocati in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Prima pausa per gli impegni delle Nazionali della stagione 2024/25 per i bianconeri, con 10 giocatori della prima squadra che saranno impegnati nelle prime gare della UEFA Nations League, i sudamericani chiamati a giocare partite di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo – oltre ai match delle Nazionali Under 21, impegnate nelle qualificazioni per i prossimi Europei di categoria. Scopriamo insieme le date e tutti gli appuntamenti in programma.

LE SFIDE DELLE NAZIONALI EUROPEE ITALIA (Gatti, Cambiaso, Fagioli) – Torna in campo la Nazionale azzurra allenata da Luciano Spalletti che potrà contare anche su tre giocatori bianconeri, impegnata nei primi due incontri della UEFA Nations League 2024/2025: la prima sfida in programma è al Parco dei Principi di Parigi contro la Francia, la seconda a Budapest contro Israele. TURCHIA (Yildiz) – Prime due partite di UEFA Nations League anche per la Turchia di Kenan Yildiz, che giocherà contro il Galles e contro l’Islanda – prima in trasferta a Cardiff e poi in casa a Izmir.

LE SFIDE DELLE NAZIONALI OLTREOCEANO BRASILE (Danilo) – Per la nazionale verdeoro due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo: il Brasile affronta prima l’Ecuador in casa e poi il Paraguay in trasferta. ARGENTINA (Nico Gonzalez) –

Doppio impegno di qualificazione per i Mondiali anche per l’Argentina di Nico Gonzalez: prima la sfida in casa contro il Cile, poi quella a Barranquilla contro la Colombia di Juan Cabal COLOMBIA (Cabal) – Il terzino bianconero è stato convocato dalla Colombia che, oltre alla già citata sfida contro i campioni del mondo in carica, affronterà anche il Perù

LE SFIDE DELLE NAZIONALI UNDER 21 ITALIA UNDER 21 (Savona) – Doppia sfida importante anche per la Nazionale Italiana Under 21, che gioca due sfide di qualificazione per gli Europei di categoria: prima la gara casalinga a Latina contro San Marino, poi a Stavangen contro l’Under 21 norvegese BELGIO UNDER 21 (Mbangula) –

Impegno ufficiale per il Belgio Under 21 di Samuel Mbangula che affronterà nelle qualificazioni agli Europei di categoria il Kazakhstan Under 21 SVEZIA UNDER 21 (Rouhi) – Qualificazioni per gli Europei Under 21 in ballo anche per la Svezia di Jonas Rouhi che affronta i pari età di Gibilterra in casa e poi in trasferta l’Under 21 della Moldova”.