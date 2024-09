Bonanni sicuro: “La Juventus ha colmato il gap con l’Inter”

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del livello della rosa bianconera.

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Nell’undici titolare la Juventus ha quasi colmato il gap che fino all’anno scorso aveva maturato con l’Inter, è diventata una squadra molto forte, non quanto i nerazzurri, ma sicuramente più vicina a loro di prima. Credo però che Motta adesso debba iniziare a fare sul serio e non possa più permettersi di tenere in panchina i titolari, perchè vincere ieri avrebbe dato un segnale forte a tutto il campionato. Il tecnico bianconero ha voluto dare fiducia a Savona e dimostrare che con quella maglia addosso può starci, ma per come la vedo io la partita di ieri era da vincere e forse ha azzardato troppo”.