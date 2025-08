Juve, i convocati per il raduno in Germania

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei convocati del raduno in Germania.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus è in partenza per la Germania. Presso l’adidas HQ di Herzogenaurach i bianconeri svolgeranno un training camp da oggi, sabato 2 agosto 2025, a domenica 10 con la trasferta tedesca che finirà con l’amichevole di Dortmund contro i padroni di casa del Borussia in programma alle 17:30. Di seguito l’elenco dei giocatori a disposizione di mister Tudor”.

Sui convocati

“I CONVOCATI 1 Perin 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 12 Arthur 15 Kalulu 16 McKennie 17 Adzic 18 Kostic 19 Thuram 21 Miretti 22 Weah 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Joao Mario 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 30 David 32 Cabal 33 Djaló 40 Rouhi 41 Gil Puche 42 Scaglia 48 Pietrelli”. Intanto ecco le parole di Tudor<<<