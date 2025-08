Dezi: “Alex Del Piero era il mio idolo”

Jacopo Dezi, calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della sua ammirazione per Alex Del Piero.

Jacopo Dezi, calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Del Piero. Ecco le sue parole al Messaggero: “Mollai subito il basket e mi ritrovai sul pulmino della Scuola Calcio Roseto insieme a Gianluca Ginoble. Lui era molto bravo anche a pallone, ma sono certo che abbia fatto la scelta giusta scegliendo il canto e quest’anno sono finalmente riuscito a sentirlo in un concerto a Treviso con Il Volo”.

Su Del Piero

"Da bambino il mio idolo era Del Piero, a Napoli ho avuto la fortuna di allenarmi e giocare con campioni come Lavezzi, Cavani, Hamsik, Higuain e Mertens. Non dimenticherò mai la loro umiltà. Il mio esordio a 17 anni con la maglia del Giulianova mi ha cambiato la vita, mi ritrovai catapultato in una realtà quasi professionistica e mio padre fu prezioso in quei momenti".