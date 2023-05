Juve, i convocati per la gara con la Cremonese: out Bonucci, c’è Rabiot

Il sito ufficiale della Juventus ha comunicato la lista dei convocati in vista della partita di questa sera con la Cremonese , quart'ultima giornata di campionato. Per i bianconeri assenti Bonucci e De Sciglio, infortunati, e Soulè, impegnato con l'Argentina nel Mondiale U20.

Ecco l'elenco completo: "La Juventus è pronta ad affrontare la penultima gara casalinga della stagione. All'Allianz Stadium arriva la Cremonese alle ore 20:45 e in occasione di questo match - valevole per la trentacinquesima giornata di campionato - i bianconeri indosseranno per la prima volta l'Home Kit della prossima stagione (2023/2024). Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro i grigiorossi. I CONVOCATI 1 Szczęsny 3 Bremer 5 Locatelli 6 Danilo 7 Chiesa 9 Vlahović 10 Pogba 11 Cuadrado 12 Alex Sandro 14 Milik 15 Gatti 17 Kostić 18 Kean 20 Miretti 22 Di María 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Rabiot 32 Paredes 36 Perin 42 Barbieri 43 Iling-Junior 44 Fagioli".