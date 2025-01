Juve, Conte punge Motta: “Nei grandi club devi vincere, non c’è se o ma”

Antonio Conte non le manda a dire al termine di Napoli-Juve: le parole dell'ex allenatore bianconero. Frecciata a Motta?

“Quando sei in questi grandi club devi vincere, non c’è se o ma“, queste le parole di Antonio Conte che al termine della partita contro la Juve ha mandato un messaggio, neanche tanto velato, a Thiago Motta e non solo. In casa bianconera, infatti, da ormai diversi anni si è smesso di parlare di vincere, volendosi invece accontentare della qualificazione in Champions. L’allenatore del Napoli ha invece idee diverse: “Il messaggio che lanciamo è che sono due vittorie che ci danno forza, autostima e fiducia. Stanno arrivando vittorie in momenti che potevano ammazzare chiunque, ho sempre detto al gruppo di non lamentarci. Tante volte mi chiedono cosa manca ma io penso che chi è leader deve pensare a quello che ha e fare la differenza. Ho dei ragazzi che credono ciecamente in quello che facciamo e si vede”.

Juve, le parole di Motta

In conferenza stampa Motta ha detto: "Abbiamo incontrato tante squadre forti, ma la realtà è che il Napoli è primo in classifica e lo è meritatamente. Non ci piace perdere, ma dobbiamo subito mettere tutta la nostra energia nella partita contro il Benfica. Non c'è tempo per drammi, dobbiamo concentrarci sulla prossima gara".