Juve, Conte tornerà in Italia? “Cerco di vivere il presente”

Ieri non è stata una serata particolarmente positiva per gli ex Juve e ora al TottenhamKulusevski e Conte, battuti 1-0 dal Milan nell'andata di finale di Champions League. Al termine della partita l'allenatore italiano ha detto: "Questa è stata una battaglia incessante, difficile per noi e per loro fare un bel gioco. Quel gol al sesto minuto ci ha tagliato le gambe, potevamo fare molto meglio in quel frangente. E poi bisogna provare, quando si affronta il Milan devi stare attento alla fase difensiva perché loro in contropiede possono farti male e così è stato. Questa era l'andata degli ottavi di finale, c'è ancora il ritorno e sono sicuro che nel nostro stadio i nostri tifosi creeranno un'atmosfera che ci solleverà e motiverà".