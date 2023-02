Tottenham, pessime notizie per Bentancur: lesione del crociato per l’ex Juve

Brutte notizie in casa Tottenham: lesione del legamento crociato anteriore per l'ex Juve Bentancur. Emergenza totale in vista del Milan

redazionejuvenews

Brutte notizie in casa Tottenham, che dopo aver perso 4-1 contro Leicester si vedono ora privati di uno dei loro giocatori migliori. L'ex Juve Rodrigo Bentancur, infatti, ha subito una lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, come confermato dal club inglese con il seguente comunicato: "Possiamo confermare che Rodrigo Bentancur ha subito una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e ha quindi già terminato la stagione. I centrocampista verrà sottoposto a intervento chirurgico e poi comincerà il processo di riabilitazione con il nostro staff medico".

Pessime notizie per l'allenatore del Tottenham Antonio Conte, che dovrà fare a meno di un perno del suo centrocampo. In vista della sfida di Champions League contro il Milan in programma domani sarà emergenza totale in mediana. Oltre a Bentancur, infatti, saranno indisponibile anche Hojbjerg e Bissouma, entrambi squalificati.

Intervenuto nel corso del programma Radio Anch'io Sport, in onda su RadioRai, l'ex Milan Capello ha detto: "Se scendi in campo con paura e timore, non hai serenità e giochi male, come è avvenuto nel primo tempo contro il Torino. Anche il Tottenham, nell'ultima partita a Leicester, è apparso in difficoltà: sono mancati il centrocampo e la fase difensiva. Gli inglesi, che hanno ottimi giocatori come Kane, possono creare grossi, grossi problemi al Milan. I rossoneri devono stare molto attento alla fase offensiva perché, quando deve difendere, il Tottenham qualche problema ce l'ha".