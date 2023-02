Tottenham, l’ex Juve Kulusevski: “Il Milan è da sempre una grande squadra”

Questa sera torna uno degli appuntamenti più attesi da tutti i tifosi del calcio nel mondo: la Champions League . A scendere in campo oggi saranno PSG-Bayern Monaco e Milan-Tottenham . La Juve purtroppo è stata eliminata ai gironi e dovrà accontentarsi dell' Europa League . Giovedì, infatti, i bianconeri affronteranno il Nantes , match tutt'altro che scontato, contro una squadra da non sottovalutare.

In vista della sfida contro i rossoneri, l'ex Juve Kulusevski in conferenza stampa al fianco dell'allenatore Antonio Conte ha parlato della squadra di Stefano Pioli: "Il Milan è sempre stata una grande squadra, provo rispetto. Théo è molto forte, ho giocato un paio di volte contro ma non penso mai a giocare individualmente. Io penso solo alla squadra e ad affrontare una squadra. La tattica in queste partite conta relativamente. Dobbiamo certamente seguire il piano del mister e fare quello che abbiamo sempre fatto".