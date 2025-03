Juve-Conte, Criscitiello: “Feeling con De Laurentiis ai minimi termini”

Conte può davvero tornare a essere l'allenatore della Juve? Le parole di Criscitiello sul futuro del tecnico del Napoli

Conte può davvero tornare a essere l’allenatore della Juve? Difficile, ma non impossibile. Nel pre partita di Napoli-Milan il direttore sportivo azzurro Manna ha detto: “Con molta tranquillità, il mister ha due anni ancora di contratto e abbiamo un progetto davanti. Per adesso pensiamo solo alla partita, tutto il resto è superfluo. Speriamo di poter andare avanti senza problemi”. Al termine del match lo stesso Antonio ha aggiunto: “Dobbiamo essere consci che stiamo facendo qualcosa di straordinario e miracoloso. Abbiamo partecipato solo a una competizione perché in Coppa Italia abbiamo fatto due turni. Dobbiamo essere feroci, restano otto partite e poi penseremo al futuro. Per quanto riguarda il mio inserimento è stato perfetto, fin sopra le aspettative perché sono stato accolto subito benissimo. Era la prima volta che ricevevo senza aver dato niente. Oggi, in parte, abbiamo restituito l’entusiasmo che c’era già a Dimaro”.

Juve, le parole di Criscitiello su Conte

Secondo Criscitiello, però, intervenuto dagli studi di Sportitalia, non tutto sarebbe rose e fiori: "Conte sente le sirene che arrivano da Milano e Torino, le stesse che un'estate fa sono rimaste inspiegabilmente spente. Conte si è innamorato di Napoli e dei napoletani ma con De Laurentiis il feeling è ai minimi termini. In estate sarà una bella battaglia e capiremo come andrà a finire. Tutti sappiamo che Conte, lo scorso luglio, ha fatto tanti miracoli. In campo e fuori. Senza Conte il Napoli non sarebbe più lo stesso".