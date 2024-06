Juve, Condò boccia Greenwood: “Bravissimo giocatore ma non sono entusiasta”

La Juve sta pensando a Greenwood per potenziare il reparto offensivo ma non tutti sono felici della scelta: il parere di Condò

La Juve si prepara a rinforzare le fasce e in caso di addio di uno tra Chiesa e Soulè punterà su Mason Greenwood. L’attaccante inglese del Manchester United è un giocatore dalle grandissime qualità ma negli ultimi anni ha vissuto delle problematiche vicende giudiziarie. Intervenuto dagli studi di Sky Sport Paolo Condò ha commentato: “Greenwood è un bravissimo giocatore, ma non sarei così entusiasta. Ha creato dei problemi alla compagna. Anche se ha pagato quel che ha dovuto pagare non lo guarderò con simpatia, certe cose restano addosso. Lo giudicherò con la necessaria e solita professionalità se verrà in Italia”.