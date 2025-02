Juve, Conceicao: “È una vittoria importante, ne dobbiamo fare tante altre”

Le parole dell'attaccante portoghese della Juve Conceicao al termine della partita di Serie A contro l'Inter

Grazie al gol di Conceicao su assist di Kolo Muani la Juve ha battuto 1-0 l’Inter nel derby d’Italia, conquistando così tre punti preziosissimi per la classifica. Al termine della partita contro i nerazzurri l’attaccante portoghese ai microfoni di Dazn ha detto: “E’ una vittoria importante, ne dobbiamo fare tante altre. Questo club deve vincere tutte le partite. E’ stato bello il gol perchè ha dato la vittoria. L’unione del gruppo si vede, dobbiamo continuare a lavorare così. Ora c’è una partita troppo importante in Champions che dobbiamo vincere. Abbiamo fatto il nostro lavoro, sappiamo dell’importanza di queste partite per i tifosi. Ora dobbiamo continuare”.

Juve, le parole di Thiago Motta

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore bianconero Thiago Motta ha detto: "Tutte le vittorie sono importanti. Giocando a questo livello, in un ambiente speciale, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo meritando la vittoria che porta fiducia, entusiasmo e consapevolezza delle nostre forze. Adesso è il momento per i nostri tifosi di godersi la vittoria e abbiamo l'obbligo di presentarsi domattina per preparare fisico e testa per la prossima partita di mercoledì col Psv, importante e difficile, dove dovremo essere pronti per raggiungere il nostro obiettivo di arrivare agli ottavi".