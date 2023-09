Juve, con Szczęsny ‘fino alla fine’: il polacco verso la permanenza

La Juventus in questo giorni è già al lavoro per il rinnovo di Wojciech Szczęsny. A patto che i bilanci non vengano troppo intaccati da questa scelta. Detto in parole povere: bisognerà venirsi incontro. Ora la società pensa a blindare l'erede di Gigi Buffon per altri tre anni. Dopo aver rifiutato le avances saudite -con Al Nassr e Al Hilal alla finestra- il polacco (in scadenza nel 2025) ha messo subito le cose in chiaro ("Io in Arabia? Ho già guadagnato un sacco di soldi nella mia vita. Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta della Juventus è la più bella che possa avere. Sono e sarò un giocatore della Juventus. Sono legato a questo club, che mi vuole per difendere la propria porta. Finché la Juve mi vorrà, rimarrò qui".)