Juve, con il Benfica lo spartiacque tra Champions ed Europa League

Dallo studio di Sky Calcio Club non sono mancati i pensieri sul match. Per Luca Marchegiani il terzo posto nel girone non sarebbe una tragedia: " Penso che il discorso Champions sia chiuso e non solo per il fatto delle probabilità e che si incastri tutto. In questo momento per la Juve è impossibile provare ad arrivare alla vittoria finale, quasi sarebbe meglio andare in Europa League e puntare a vincerla. Questa Juve ha bisogno di ricreare un po’ di mentalità vincente ".

Marco Bucciantini invece ci crede ancora: "La qualificazione è difficile. È importante come si esce, la Juve non può uscire come sta uscendo dalla Champions. L’Inter in Champions ha trovato la scintilla per capire che sta tornando se stessa. La Juve deve fare una grande partita di Champions e facendola magari si gioca lo spareggio con il Psg in casa. Non si sa mai, la Juve di Lippi una volta arrivò in finale partendo da una qualificazione caotica. Conta come si esce. Serve una grande Juventus".