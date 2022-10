Juve, Criscitiello: “La vera rinascita dovrà essere in Champions League”

Domani la Juve si giocherà buona parte del suo passaggio del turno in Champions League : vincere contro il Benfica sarà fondamentale. Intervenuto su Tuttomercatoweb, il direttore e giornalista sportivo Criscitiello ha detto: “Un derby vinto, una passeggiata su un Empoli brutto e disastrato copia lontana della squadra di Aurelio Andreazzoli . La Juventus fa le prove generali di rinascita in Italia ma la vera prova del nove sarà in Europa. Dentro o fuori. Se Massimiliano Allegri si è rigenerato dopo il ritiro lo dovrà dimostrare questa settimana.

Se è stata la classica falsa partenza delle squadre di Allegri, allora, c’è ancora tempo per pensare alla rinascita ma in Champions League la situazione potrebbe essere definitivamente compromessa. Serve vincere per restare a galla. Allegri come Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter è rinato ma lo ha dimostrato prima in Europa e poi in Italia. I quattro punti con il Barcellona, le vittorie di Reggio Emilia e Firenze, con dentro i tre punti con la Salernitana.