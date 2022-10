De Paola: “L’intervento di Agnelli ha cambiato l’atteggiamento”

L'undicesima giornata di Serie A si concluderà oggi con i due posticipi: alle 18:30 la sfida tra Cremonese e Sampdoria, alle 20:45 il match tra Sassuolo e Verona. Le big del campionato però hanno già giocato tutte e si può tracciare un bilancio . Paolo De Paola , ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare quanto abbiamo visto.

Sulla Juventus, che ha vinto 4-0 contro l'Empoli: "È servito l’intervento del Presidente Agnelli per cambiare l’atteggiamento di questa squadra. Sono due anni che Allegri non tocca palla, manca il gioco a questa Juve ma bisogna vedere che c’è stato un cambiamento dal punto di vista mentale. Allegri non è riuscito a dare gli stimoli giusti a giocatori che si erano seduti come Alex Sandro e Cuadrado, cosa che sembra esser riuscita invece ad Agnelli. Questo però non basta, adesso serve continuità a partire dalla sfida di domani in Champions".