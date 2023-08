Juve, tanti auguri Wes: il mago McKennie compie 25 anni

Giornata di festa in casa Juve: Weston McKennie compie oggi 25 anni. Ecco il comunicato del club: "Compleanno postpartita per Weston McKennie . Il centrocampista statunitense festeggia oggi 25 anni , all'indomani del pareggio dei bianconeri con il Bologna alla prima gara della nuova stagione all'Allianz Stadium.

Per Wes , rientrato in estate dopo il prestito al Leeds nella scorsa sessione invernale di mercato, si tratta del terzo in maglia bianconera. Con la Juventus McKennie ha collezionato, fin qui, 98 presenze e si appresta a tagliare il traguardo delle 100 partite giocate con la nostra maglia.

Un tassello in più verso un traguardo speciale che si avvicina, un motivo in più - nel giorno del suo venticinquesimo compleanno - per inviargli i nostri auguri e per fargli percepire tutto il nostro affetto. Happy birthday, Wes!".