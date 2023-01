Juve-Udinese 1-0: altra vittoria all’ultimo respiro. La decide Danilo

Il commento della partita di Serie A tra Juve e Udinese: vittoria all'ultimo respiro per la squadra di Massimiliano Allegri

redazionejuvenews

Termina con una vittoria la prima partita della Juve tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. A decidere la sfida contro l'Udinese ci ha pensato un super Danilo, oggi anche in versione goleador. Per i bianconeri in questa stagione è il sesto gol segnato dopo l'85esimo minuto: corto muso all'ultimo respiro.

Il primo tempo è all'insegna dell'equilibrio, con le due squadre alla ricerca della rete ma incapaci di trovare la via del gol. La Juve gioca come suo solito: difesa e ripartenze veloci. Non a caso il possesso palla è in favore della squadra di Sottil, che fa girare la palla ma non riesce mai a rendersi pericolosa. Al contrario la squadra di Allegri va a un passo dal gol con una bel colpo di testa diRugani su calcio di punizione di Di Maria. Silvestri deve fare un mezzo miracolo per mantenere la partita in parità. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

La seconda frazione di gioco inizia sulla falsa riga della prima, con l'Udinese in possesso del pallino di gioco. Il risultato non riesce comunque a cambiare e per questo Allegri prova il tutto per tutto, inserendo anche Chiesa come esterno di centrocampo. Scelta che si rivela efficace quando all'85' l'esterno italiano trova l'assist per il gol di Danilo. 1-0. Otto successi di fila, tutti senza subire gol: la rimonta bianconera continua. Leggi le pagelle di Di Livio di Juventus-Udinese