SOCIAL – Juve, tanti auguri Andrea! Cambiaso festeggia 25 anni

Nonostante la sconfitta è una giornata di festa in casa Juve, che oggi festeggia il compleanno di Cambiaso. Ecco il comunicato del club bianconero: “Andrea Cambiaso festeggia quest’oggi – giovedì 20 febbraio 2025 – un altro compleanno in maglia bianconera, il secondo della sua giovane carriera. 69 le presenze finora collezionate dal terzino nato a Genova impreziosite anche da 5 gol e 8 assist: indimenticabile la prima rete con la maglia della Juventus nell’ottobre del 2023 davanti ai suoi tifosi, all’Allianz Stadium, nella vittoria per 1-0 contro l’Hellas Verona. Numeri importanti per Andrea, alla seconda annata con la maglia della Juventus, a dimostrazione dell’importanza del giocatore nello scacchiere bianconero sia dal punto di vista dello sviluppo del gioco, sia in fase realizzativa con marcature e assistenze per i compagni di squadra. E noi gli facciamo sentire tutto il nostro affetto: buon venticinquesimo compleanno, Andrea!”.

Juve, il compleanno di Cambiaso

Cambiaso è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più forti della Juve, un jolly di qualità per la squadra di Thiago Motta. Anche contro il PSV, infatti, il terzino è stato tra i più pericolosi, peccato però per la sconfitta finale. Per Andrea non sarà quindi il compleanno spensierato che avrebbe sperato. Nel frattempo arriva un annuncio in diretta sul futuro di Kolo Muani <<<