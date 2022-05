Juve, tanti auguri Leo! Bonucci compie oggi 35 anni

Giornata di festa in casa Juve, che oggi festeggia il compleanno di Leonardo Bonucci. Il centrale italiano compie 35 anni: auguri!

Giornata di festa in casa Juve che oggi festeggia il compleanno di Leonardo Bonucci. Ecco il comunicato del club bianconero: "Compleanno al lavoro per Bonucci. Non ci sarà quasi tempo per spegnere le candeline per Leo, perché alle 12.30 i bianconeri saranno già in campo, contro il Venezia all'Allianz Stadium. Siamo sicuri che però sarà un ottima occasione per tutti per dedicargli un applauso in più. Perché compie gli anni, appunto (35 per la precisione). Perché la sua classe, la sua dedizione e il suo talento non hanno bisogno di ulteriori descrizioni. Perché conosce come pochi la cultura del lavoro, la voglia di vincere e di dare il massimo propri dei colori bianconeri. Perché, semplicemente, è Leo Bonucci. Auguri, campione!".