Tuchel: “L’addio di Rudiger dispiace a tutti, ma dobbiamo accettarlo”

Il tecnico del Chelsea ha parlato alla vigilia del recupero di Premier League contro il Manchester United, tornando sul difensore tedesco.

redazionejuvenews

Ormai è ufficiale che Antonio Rudiger lascerà il Chelsea a fine stagione. Dopo 5 anni il difensore tedesco lascerà Londra, avendo vinto molto in maglia Blues e essendosi affermato come uno dei migliori difensori centrali in Europa. Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato alla vigilia del recupero di Premier League contro il Manchester United, tornando sul prossimo addio dell'ex giocatore della Roma. Queste le sue parole: "Penso che questa decisione non piaccia a nessuno. Dà a tutti fiducia nello spogliatoio. È un personaggio unico e gioca a un livello eccezionale. A nessuno piace questa decisione ma dobbiamo accettarla. Piaccia o no, ci sarà vita al Chelsea dopo Toni. Per noi è anche la cosa più importante che finisca come è iniziata, ai massimi livelli".

Al tecnico del club londinese poi è stato chiesto cosa farà in assenza del difensore tedesco: "È il mio lavoro. Non importa come si risolverà la situazione e quanto potremo essere attivi nel mercato, alla fine ci daremo dentro e cercheremo di spremere tutto dalla rosa che abbiamo. Mi innamorerò della rosa che avrò allora e la spingerò al limite. È stato un piacere ogni singolo giorno con Toni, sono preoccupato che ne abbiamo parlato troppo in passato perché ci sono ancora grandi cose da raggiungere. Dalla pre-stagione della prossima stagione, la vita andrà avanti, che ne siamo felici o meno e sarò pienamente coinvolto con tutto il mio cuore e tutta la mia conoscenza".

Uno come Rudiger fa gola a molti, ancora di più se a parametro zero. Un'occasione di mercato da non lasciarsi scappare. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore sarebbe a un passo dal Real Madrid, intenzionato a fare una campagna acquisti di grande livello per la prossima stagione. Il giocatore però piace molto sia alla Juventusche al Barcellona. Ormai però il suo destino sembra indirizzato verso Madrid.