Bonucci, parla la moglie: “Per Leo il calcio è la vita. Vuole fare l’allenatore”

La compagna del calciatore e difensore della Juventus ha parlato dei programmi futuri del compagno e dei suoi progetti per quello che verrà

La moglie del difensore della Juventus Leonardo Bonucci , Martina Maccari , ha parlato intervistata dai microfoni di Tuttosport in occasione dell' iniziativa che la vedrà intraprendere da domenica al 26 maggio un cammino a piedi di 575 chilometri, dal delta del Po a Torino, per raccogliere fondi a favore dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino , lo stesso dove nel 2016 era stato operato d’urgenza il figlio Matteo.

"Nasce da me, all’interno di Nèttare, un progetto editoriale che ha visto la luce un anno fa. Superata l’emergenza di Matteo ho preso coscienza di quanto sia importante la condivisione, la vicinanza e l’empatia nei momenti di difficoltà e di gioia. Nettare è uno spazio dove raccontare quello che succede veramente: è lo specchio di come sono fatta io e del mio atteggiamento con i social. Faccio fatica a dire come le cose non stanno, mi sento molto meglio nel difetto reale che non nella perfezione costruita".