Juve, tanti auguri Max! Allegri compie oggi 55 anni

Oggi è il compleanno di Massimiliano Allegri: l'allenatore della Juve spegne 55 candeline. Che regalo riceverà?

redazionejuvenews

Giornata speciale in casa Juve: oggi è il compleanno di Massimiliano Allegri. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha voluto festeggiare il proprio allenatore con il seguente comunicato: "Mentre prosegue il conto alla rovescia per l'inizio del campionato, oggi è una giornata speciale per il nostro Mister. Massimiliano Allegri compie 55 anni e festeggia un altro compleanno insieme alla Juve. Come sempre, sarà una festa dedicata al lavoro, a soli quattro giorni dall'inizio della stagione ufficiale, all'Allianz Stadium, contro il Sassuolo. Di certo Allegri troverà un attimo di tempo per godersi gli auguri di tutti: della squadra, di tutti noi, di tutti i tifosi bianconeri. In attesa che il "regalo" magari arrivi a Ferragosto, con un bell'esordio nel giorno di Ferragosto. Intanto... Buon compleanno Mister!". (juventus.com)

Per il tecnico italiano la seconda esperienza sulla panchina bianconera non è iniziata nel migliore dei modi. Complice l'addio improvviso di Ronaldo e una lunga serie di infortuni, lo scorso anno per la Juve è stato particolarmente deludente. La Vecchia Signora si è piazzata al quarto posto in classifica, per la prima volta in 10 anni senza vincere neanche un trofeo. Ora l'allenatore bianconero avrà l'obbligo di tornare a vincere ma per farlo la dirigenza dovrà prima completare la rosa.

Ma quindi quali saranno i possibili regali di compleanno per Max? Il primo sarà Filip Kostic, atteso a Torino in mattinata. L'esterno serbo andrà a rinforzare il reparto offensivo, dando ad Allegri la possibilità di cambiare modulo e magari tornare alla difesa a tre. Gli altri due colpi dovranno essere in attacco e a centrocampo, dove piacciono Depay e Paredes. L'olandese andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Vlahovic, o di seconda punta al suo fianco. Il mediano argentino, invece, arriverebbe solo nel caso in cui Rabiot dovesse davvero andare al Manchester United. Saranno loro i regali di compleanno per Allegri? Tanti auguri Max!