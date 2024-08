Juve-Como, Locatelli: “Voglio tornare ai miei livelli”

Intervistato nel post partita del match di Serie A dell'Allianz Stadium contro il Como, ha parlato il centrocampista della Juve, Locatelli

Intervistato nel post partita di Juventus-Como ai microfoni di DAZN, ha parlato Manuel Locatelli. Di seguito le risposte del giocatore della Juventus alle domande poste dallo studio.

La Juventus ha un energia diversa rispetto allo scorso anno?

“Si, il mister ci ha chiesto questo. Bastava la scintilla per accendere il pubblico che poi ti trascina. Noi dobbiamo cercare di parlare poco e far parlare il campo, così come di lavorare in allenamento. Siamo una squadra giovane e faccio i complimenti a Mbangula. E’ da inizio ritiro che si allena bene e ha avuto la sua opportunità. L’importante è che pensi che non abbia fatto nulla e continuare a lavorare. Per stare qui devi stare sempre ad alto livello ma lui ha tutte le qualità per farlo. Noi dobbiamo partire da qui”.

Sei più a tuo agio con Thuram accanto e un centrocampo a due? Ti piace quello che ti stanno chiedendo?

“Sì, devo essere sincero e mi piace. Ho bisogno anch’io di tornare ai miei livelli. So che c’è tanta aspettativa su di me, ma io sono qui per migliorare e voglio parlar poco quest’anno, cercando di lavorare tutti i giorni e dimostrare sul campo. Poi alla fine le chiacchiere se le porta via il vento e la verità è sempre sul campo”.