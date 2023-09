Juve, come cambia la difesa bianconera senza Alex Sandro

Un bel grattacapo per Allegri: il brasiliano sarà via per diverse settimane. Ecco come cambia il reparto difensivo senza di lui

La lunga assenza di Alex Sandro rimescola le carte. L'infortunio del brasiliano non è cosa da poco e si parla di uno stop di circa un mese e mezzo. L'ipotesi è quella di rivederlo in campo per la gara dell'11 novembre contro il Cagliari anche se è ancora presto per parlare. Tra una quindicina di giorni il giocatore verrà nuovamente sottoposto ad ulteriori esami per capire meglio il quadro della situazione. Tuttavia le gare a cui sicuramente non parteciperà saranno: Sassuolo, Lecce, Atalanta, Torino, Milan, Verona e Fiorentina. Preso atto di questo Allegri dovrà ripensare la difesa con il terzetto Gatti-Bremer-Danilo: in alternativa il mister ha a disposizione anche Rugani (come vice-Bremer) oppure il giovanissimo Huijsen (prevalentemente sul centrosinistra). Danilo invece potrebbe essere spostato da tutte le parti nella difesa bianconera.