Juve, Collovati: “Vlahovic sopravvalutato. Scudetto? Con Lukaku”

Ospite alla DS, Fulvio Collovati si è espresso sulle chance scudetto della Juventus . Per l'ex calciatore, la poca concretezza del reparto offensivo sarebbe il più grande gap tecnico con i rivali dell' Inter . In particolare, il rendimento di Dusan Vlahovic non sarebbe sufficiente per pensare di conquistare il titolo della Serie A. Ecco le sue parole:

"La Juve deve prendere un centrocampista per Pogba e Fagioli non ci sono. I tre attaccanti della Juventus hanno fatto 11gol, Lautaro da solo ne ha fatti 14. Il problema è il problema è di un'estrema valorizzazione di Vlahovic che secondo me non ha. La Juve con Lukaku poteva vincere lo Scudetto. Sta lottando li con l'Inter ma l'Inter è favorita perché ha gli attaccanti che fanno gol, la Juventus no".