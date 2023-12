Blitz dell’agente di Vlahovic alla Continassa: obiettivo spalmare l’ingaggio

Avvistato a Torino Darko Ristic, agente dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il procuratore ha fatto ritorno nel capoluogo piemontese a distanza di un paio di mesi dall'ultimo blitz. Per il futuro del suo assistito restano ancora da sciogliere un paio di nodi, Giuntoli e Manna qualche settimana fa avevano iniziato la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. L'obiettivo del club bianconero è quello di rinnovare per spalmare l'ingaggio, visto che il ragazzo da luglio inizierà a guadagnare 12 milioni netti a stagione. Una cifra insostenibile per le casse bianconere.