Juve, Collovati: “Rispetto per Bonucci, ma deve accettare la scelta del club”

Intervenuto a Calcio Totale, Fulvio Collovati ha affrontato l'argomento Leonardo Bonucci. L'ex calciatore ha espresso la sua opinione sulla rottura del rapporto tra il giocatore e la Juventus. Ecco le sue parole: "Ho grande rispetto per quello che ha fatto Bonucci che ha vinto otto scudetti, 4 coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane. Ma ho grande rispetto anche della Juventus che ha fatto le sue scelte. Un giocatore quando arriva ad una certa età deve rendersi conto che quando non è più utile ad una squadra, bisogna anche accettarlo e pare che lui non l'abbia accettato".