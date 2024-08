Juve, tutte le novità della collaborazione con Save The Children

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della collaborazione con Save The Children.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Juventus e Save the Children: una collaborazione avviata nel 2018, ponendo al centro l’educazione e la crescita delle giovani generazioni, che oggi si rinnova con un gesto carico di significato. Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare bambine e bambini a rischio e garantire loro un futuro, sarà infatti presente sulle maglie della prima squadra maschile e femminile di Juventus! Esordio stagionale questa sera con la formazione guidata da Thiago Motta, in occasione del match di Serie A Enilive contro il Como 1907, mentre domani sarà la volta della prima squadra femminile allenata da Massimiliano Canzi nell’amichevole contro l’FC Bayern Women.

Questa nuova iniziativa rientra all’interno del percorso realizzato dalle due realtà, guidate dalla volontà di combattere le disuguaglianze educative. Juventus, coerentemente col proprio nome, dedica ai giovani il fulcro della propria strategia, tanto sportiva quanto sociale, attraverso iniziative che supportano la loro educazione, crescita e integrazione. In questo senso Save the Children rappresenta da anni il Partner ideale, per il suo costante impegno a tutela di bambine e bambini, soprattutto coloro che vivono in contesti di fragilità, e per la volontà di ottenere cambiamenti significativi e duraturi nelle loro vite.

L’incontro di queste due realtà trova l’espressione più significativa nel Punto Luce di Save the Children nel quartiere La Vallette di Torino, a 800 metri dall’Allianz Stadium, che la Juventus ha contribuito a riqualificare e sostenere. Un Hub Educativo rivolto a bambini e adolescenti da 0 a 18 anni, avviato nel 2019, rinnovato ed ampliato nel luglio 2022. Il Punto Luce offre supporto a bambini e famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale, che beneficiano di opportunità educative indispensabili per il loro sviluppo, tra cui sostegno allo studio, promozione della lettura, laboratori artistici e musicali, accesso alle nuove tecnologie, sport e attività motorie”.