Juve e l’esplorazione spaziale: la collaborazione con Lunar Outpost

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha annunciato una nuovo collaborazione con Lunar Outpost: il comunicato bianconero

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha annunciato una nuovo collaborazione: “Juventus Football Club e Lunar Outpost hanno unito le forze in una partnership volta a sostenere e sensibilizzare il pubblico sull’esplorazione spaziale. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nell’impegno della Juventus verso l’innovazione che va oltre il campo da gioco, allineandosi alla missione di Lunar Outpost per il progresso della mobilità spaziale e della sostenibilità. A testimonianza di questa partnership, la Juventus ha preso parte a Lunar Voyage 1, una missione rivoluzionaria che ha portato il primo rover MAPP a Mons Mouton, nel Polo Sud lunare. Il lancio è avvenuto da Cape Canaveral il 26 febbraio 2025, con l’arrivo sulla Luna il 6 marzo 2025. Sebbene il rover sia atterrato in una posizione statica, la sua presenza sulla superficie lunare rappresenta un traguardo significativo nell’esplorazione spaziale. Lunar Outpost e la comunità scientifica considerano questa missione una pietra miliare, poiché convalida la capacità di trasportare e posizionare tecnologia sulla Luna, raccogliendo dati fondamentali per le missioni future”.

Juve e Lunar Outpost: le parole dei protagonisti

Il Chief Marketing Officer della Juventus Mike Armstrong ha detto: “La Juventus è sempre stata guidata da uno spirito di innovazione e scoperta, e la nostra partnership con Lunar Outpost estende questa visione. Essere il primo club di calcio a partecipare a una missione lunare è un motivo di grande orgoglio per noi. Questo dimostra la nostra costante volontà di esplorare nuovi orizzonti, non solo nello sport”.

Il CEO di Lunar Outpost Justin Cyrus ha poi aggiunto: “Collaborare con la Juventus ci permette di coinvolgere nuovi pubblici nell’entusiasmo dei viaggi spaziali. Insieme, ispiriamo curiosità su ciò che è possibile oltre la Terra, esplorando al tempo stesso soluzioni sostenibili che potrebbero migliorare la vita sul nostro pianeta”.