Juve, al via una nuova collezione in collaborazione con Adidas

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della collaborazione con Adidas.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Juventus presenta la nuova collezione Terrace Icons, realizzata in collaborazione con adidas, un tributo alla terrace culture degli anni ’80 che ha segnato un’epoca leggendaria del calcio. La collezione, pensata per i tifosi che amano unire stile e passione, comprende cinque elementi iconici: track-top, pantaloni, jersey, shorts e le intramontabili scarpe Gazelle. Ogni pezzo della collezione è un omaggio allo stile casual e alla cultura dell’epoca, con dettagli che raccontano la storia e l’identità della Juventus”.

Le altre informazioni sulla collezione

“Il Trifoglio ricamato e lo stemma old-school aggiungono un tocco di autenticità, mentre il motivo a righe lucide e opache dona un effetto visivo unico, perfetto per chi vuole distinguersi con eleganza. Terrace Icons non è solo una collezione di abbigliamento, ma un vero e proprio must-have per i tifosi che desiderano celebrare la tradizione juventina con uno sguardo al passato e uno al futuro. Dove acquistare La collezione è disponibile online e presso tutti gli store di Torino, Milano e Roma. Per non perdere l’occasione di far parte della storia!”. Intanto ecco la nota sui convocati della Juventus<<<