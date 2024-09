Juve, Cobolli Gigli: “Il ritorno di Chiellini è un messaggio di rilancio”

Cobolli Gigli ha parlato del ritorno di Chiellini alla Juventus: l'ex dirigente ha approvato la scelta del club di puntare sulla sua figura

Intervistato per TJ, Giovanni Cobolli Gigli ha commentato il ritorno di Giorgio Chiellini alla Juventus. Ecco le sue parole: “Lo vedo benissimo, è stata una scelta giusta. Chiellini, col fatto che riferirà all’amministratore delegato, sarà in grado di fornirgli dei giudizi critici in modo così da fargli capire di più che cosa succede all’interno del calcio, perché l’ad è una persona di livello ma ha masticato poco di calcio in passato.

Da tifoso l’ho sempre considerato una persona intelligente, di classe, che ha dimostrato di essere uno juventino in tutti i sensi e non ha mai abbandonato la barca come altri, per cui ben venga. In quest’ambiente sarà uno spirito nuovo, poiché la società non è più influenzata da dirigenti che avevano vissuto l’epoca passata, e questo può facilitare una ripresa della Juventus con idee nuove e ragionando anche sul bilancio in modo da non avere più le perdite accumulate fino all’anno scorso. Anche in questo, è un messaggio di ricrescita e di rilancio della Juve in tutti i sensi”.

Cobolli Gigli: “Piccolo riavvicinamento con Del Piero”

Inoltre, l’ex dirigente dei bianconeri ha parlato di un eventuale ritorno anche di Alessandro Del Piero: “Per me Del Piero, ancora adesso, è il campione più significativo degli ultimi anni. Mi sembra ci sia un leggero riavvicinamento con la società, grazie anche ai cambiamenti che sono avvenuti all’interno di essa. Io vorrei potesse interagire, mi piacerebbe, però non sta a me prendere questa decisione”.