Juve, clamoroso: Cuadrado va all’Inter! I tifosi: “Era l’unica offerta buona?”

Qualcuno ha però cercato di analizzare con più oggettività la situazione: "Mi fa ridere #Cuadrado che se ne va dalla tifoseria che più l'ha odiato, però gran colpo mettendomi nei panni del giocatore. Pensavo se ne potesse andare solo più in Turchia, invece strappa un bel contratto in un top club italiano, senza oltretutto allontanarsi troppo da Torino". E ancora: "Non un Santo, ma neppure più scorretto di tanti altri. Ma non è questo il punto. Tanti altri giocatori, in passato, sono passati a giocare per acerrimi (ex-)rivali (ricordiamo Boninsegna, ad es.?), oppure lo stesso Tardelli? #Cuadrado non è il primo e non sarà neppure l’ultimo".