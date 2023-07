Zenga su Lukaku: “Non si può passare dall’Inter alla Juventus…”

Se l'Inter ha fatto bene interrompendo la trattativa con il Chelsea? Sì, certo. Ma non lo dico come quei tifosi che oggi si consolano pensando a tutti i gol che ha sbagliato. Lo dico così: quanti campioni sono passati dall’Inter, se ne sono andati, ma l’Inter è sempre andata avanti lo stesso? Che vada. Amen, capitolo chiuso, resta solo una domanda: non dove vai, ma perché te ne vai? Per tre milioni in più all’anno? Avrà avuto paura che l’Inter non riuscisse a trovare un accordo con il Chelsea, ma questo Lukaku non l’ha spiegato. E non so se lo farà mai. Di sicuro non potrà mai più entrare a San Siro e sentire amore, come io e chi ha voluto davvero bene all’Inter possiamo fare ancora oggi. E ci perde solo lui".