Juve, ancora Chiesa: “Nessuna voce di mercato. Allegri? Vado d’accordo con tutti”

Nella sua lunga intervista a Tuttosport l'attaccante della Juve Federico Chiesa ha parlato delle voci di mercato e del rapporto con Allegri

Nella lunghissima intervista a Chiesa su Tuttosport (leggi qui la prima parte), l'attaccante della Juve ha parlato anche del suo ruolo all'interno dello spogliatoio: "Intanto abbiamo capitan Danilo, che è il più saggio di tutti. E poi elementi d’esperienza come Szczesny o come Rabiot che, a sua volta, dà tanti consigli tra le mura dello spogliatoio. Sono loro quelli che parlano di più, che comunicano con tutto il gruppo. Certo, io sono al quarto anno a Torino e, assieme a compagni come Vlahovic e come Milik, che viene molto ascoltato, cerchiamo di dire la nostra e di fare più possibile gruppo". Sul rapporto con Allegri: "Noi due non andiamo d'accordo? Ma va’, io vado d’accordo con tutti!". Su Vlahovic: "Eravamo già grandi amici a Firenze e insieme, lì davanti, siamo anche partiti piuttosto bene. Infortunio? Tranquilli: Dusan sta molto bene!".

La stagione è iniziata alla grande dal punto di vista realizzativo per l'attaccante italiano: "Anche se ho cambiato ruolo, in realtà, il mio primo pensiero continua ad andare alla prestazione per la squadra, il gol non è che una conseguenza secondaria. Intanto ho l’obiettivo di migliorare il mio massimo score personale, quindi voglio superare quota 10 gol". Quest'anno però Chiesa non giocherà la Champions: "Eh... le guardo, le guardo. E rosico pure un po’, ma soltanto perché quel palcoscenico l’avevamo meritato e ci è stato sottratto. Il Milan è arrivato quinto e ora disputa la Champions soltanto perché a noi è stata tolta...".

Chiosa finale sulle voci di mercato: "L’unica voce che ho sentito in estate, ad essere sincero, è stata proprio quella del direttore Giuntoli, con cui abbiamo concordato come la priorità fosse preparare al meglio la nuova stagione. L’inglese, tutt’al più, mi aiuta per comunicare in maniera fluida con McKennie e Weah all’interno dello spogliatoio!".

