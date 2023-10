Non c’è Juve senza Vlahovic: il piano per riaverlo in vista del derby

La Juve in vista del derby della Mole contro il Torino ha bisogno di Vlahovic: il piano per riaverlo a disposizione in tempo

La partita contro l'Atalanta l'ha messo chiaramente in evidenza: la Juve senza Dusan Vlahovic non è la stessa squadra. Se Milik (anche lui infortunato) era riuscito a coprire bene l'assenza del serbo, Kean non è riuscito nell'impresa e l'attacco della Vecchia Signora contro i nerazzurri è rimasto a secco.

Sabato i bianconeri dovranno affrontare il Torino del derby della Mole, in una sfida che coinvolge tutta una città e vale molto più di tre punti. Allegri vorrà avere a tutti i costi a disposizione anche il serbo, che però sta ancora recuperando dai problemi di lombalgia.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, la Juve avrebbe un piano in mente per farlo tornare in tempo. Il giocatore sta infatti seguendo uno speciale programma personalizzato che si spera possa far tornare il classe 2000 in gruppodomani o venerdì. Staremo a vedere.

