Juve, guarda chi si rivede: Chiellini in visita alla Continassa

Giornata speciale alla Continassa, dove Chiellini è passato a fare un saluto ai suoi ex compagni di squadra e a Allegri

redazionejuvenews

Dopo 561 partite con la maglia della Juve, 35 gol e 25 assist, Giorgio Chiellini si è trasferito negli USA dove ha firmato con i Los Angeles FC. A 38 anni il difensore italiano ha deciso di chiudere la sua carriera negli Stati Uniti, trasferendosi in un campionato in grande crescita come l'MLS. Nonostante tutto, però, la Juve resta sempre un po' casa sua. Dopo tanti anni passati a difendere i colori bianconeri non potrebbe essere diversamente.

Oggi il classe 1984 è andato a Torino dove ha fatto visita a Allegri e ai giocatori alla Continassa. Il difensore italiano che ha potuto salutare tanti ex compagni e amici, primo tra tutti Leonardo Bonucci. I due per tanti anni hanno formato una coppia difensiva infallibile, affiatata come poche al mondo, l'incubo per tutti i migliori attaccanti in circolazione.

Foto e sorrisi in quella che secondo alcuni potrebbe tornare a essere casa sua. Dopo le dimissioni del presidente Agnelli e di tutto il Cda, infatti, i tifosi hanno chiesto a gran voce il ritorno a Torino di tutti quei giocatori che hanno fatto grande la Juve. Del Piero in primis, ma anche Chiellini, figure importanti che avrebbero il ruolo di difendere la Vecchia Signora in Italia e nel mondo. Per ora nulla di fatto, staremo a vedere. Nel frattempo piovono novità in casa Juventus, dal "tradimento" di Ronaldo al Marotta bis, passando per i talenti del Mondiale sul taccuino di Cherubini<<<