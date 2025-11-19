Juve, Chiellini sul mercato di gennaio:”Ci vuole calma”

Chiellini durante il Social Football Summit: “Sul mercato ci vorrà calma e pazienza. L’obiettivo è completare il quadro dirigenziale”.

Giorgio Chiellini, è intervenuto all’Allianz Stadium in occasione dell’evento Social Football Summit. Il Director of Football Strategy della Juventus, ha fatto il punto in merito ai cambiamenti all’interno del quadro dirigenziale bianconero e, sulle scelte in vista della prossima sessione di calciomercato invernale.

La scelta del direttore sportivo

L’ex capitano bianconero ha spiegato di come la società stia lavorando per completare la struttura dirigenziale: “Ci manca un ultimo pezzo, il direttore sportivo. Alla fine di questo saremo una struttura con Comolli a capo della società, ci sarò io, il direttore sportivo e Modesto che è il direttore tecnico”.

Il mercato di gennaio

Riguardo al calciomercato di gennaio, Chiellini ha lasciato trasparire un messaggio, che appare in linea con le dichiarazioni già espresse da Comolli qualche giorno fa: scelte sostenibili e ponderate per costruire la nuova Juventus. Le sue parole: “Ci vuole tempo sul mercato, aspettiamo tutto e con calma”.