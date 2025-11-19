Juve, le parole di Chiellini:”I prossimi mesi saranno difficili ma stimolanti”

Giorgio Chiellini è intervenuto al Social Fooball Summit toccando diversi temi in casa Juventus. Leggiamo alcune delle sue dichiarazioni.

Giorgio Chiellini, ha parlato del futuro della Juventus ai margini dell’evento Social Football Summit in corso a Torino.

Il dirigente bianconero ha trattato diversi temi, tra i quali l’esonero di Igor Tudor, la scelta di affidarsi a Luciano Spalletti e il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz.

“Saranno mesi difficili”

”Io sono convinto che i prossimi saranno mesi difficili, ne sono consapevole, però anche stimolanti. Secondo me, se questa società riuscirà a superare i tanti cambiamenti che sono in atto poi c’è una luce che sarà molto più grande di quanto si possa immaginare. Ci sono tanti cambiamenti nella struttura, c’è una parte dietro che stiamo completando e in questo momento ci vuole più forza ed è più faticoso”.

L’esonero di Tudor

In merito alla scelta di esonerare il tecnico croato: “Ho sempre dormito bene, poi prendere alcune decisioni fa parte anche delle responsabilità che non vuol dire non essere dispiaciuto. Sono state fatte delle scelte e le abbiamo condivise con Comolli. C’è bisogno di più persone che abbiano un confronto”.

Chiellini sul rinnovo di Yildiz

Sul rinnovo di Kenan Yildiz ha aggiunto: “Ci vuole calma, c’è la volontà da parte di tutti. Con equilibrio e tranquillità si fa tutto”.