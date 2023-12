Juve, Chiellini “snobba” Lautaro: “Molto più difficile marcare Osimhen”

Ci sarebbe però un modo per fermarlo. L'ex difensore della Juventus ha preso come esempio il recente gol segnato in casa contro il Cagliari per spiegare come fare: "Gli lasci prendere palla incontro, che non è pericoloso. Anche se si gira non mi dà fastidio e quando arriva in area gli sto addosso e non lo lascio respirare. La palla in rete è difficile che entri da sola. I gol li fanno sempre loro: li fa Osimhen, non Zielinski in terzo tempo. Se poi segna Politano da 30 metri gli dirò bravo; ma non succede tanto spesso. Nel gol di ieri contro il Cagliari non vedo nessuno vicino a Osimhen. Vedo solo due in area e il cross può arrivare solo lì: è un errore. Se ci fossi stato io Osimhen non saltava, con una spallata avrei fatto in modo che non arrivasse al pallone. Io non l'avrei presa, ma non l'avrebbe presa nemmeno lui".