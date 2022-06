Juve, Chiellini verso i Los Angeles FC: il messaggio social non lascia dubbi

Chiellini è infatti ad un passo dalla firma con i Los Angeles FC , manca soltanto la firma. E in un mondo sempre più digitale, gli indizi social non si fermano qui. Sul proprio profilo twitter la squadra americana ha infatti pubblicato un messaggio criptico, con la scritta "In arrivo presto" , scritta proprio in italiano. Non ci sono riferimenti diretti all'ex difensore della Juve, ma è chiaro che si stia parlando proprio di lui, come confermato anche dalla risposta al tweet dello stesso Chiellini. Nei prossimi giorni è atteso l'annuncio.

Ma in tutto questo la Juve come lo sostituirà? Trovare un giocatore all'altezza di Chiellini è un obiettivo tutt'altro che semplice. Sono tanti i difensori presi in considerazione dalla dirigenza bianconera, prima su tutti Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese sarebbe il colpo perfetto ma convincere il Napoli non facile. Le alternative sono Laporte e Milenkovic ma per il momento la Juve non sembra intenzionata a chiudere il colpo. Prima bisogna pensare a Pogba e all'attaccante esterno. Tra tutte le opzioni, occhio al "colpo" low cost: Federico Gatti. Il difensore italiano ha dimostrato ottime qualità e il dopo Chiellini potrebbe essere già in casa.