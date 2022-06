Chiellini: una vita in bianconero

Il difensore della Juventus celebrato dalla squadra bianconera con un video che ripercorre tutte le tappe più importanti della sua carriera a Torino

L'ormai ex difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha ormai scritto la parola fine sulla sua storia con la Juventus, che sicuramente continuerà tra qualche anno nei panni di dirigente . Chiellini infatti sta per partire alla volta dell'America dove per un anno giocherà in MLS, con i Los Angeles FC . Una scelta dettata dalla voglia di nuove avventure, che porteranno il numero 3 ad allargare il suo bagaglio di conoscenze.

Un contenuto del genere non poteva che avere, come primo protagonista, The Gr3at Chiello. Infatti è proprio Giorgio Chiellini il bianconero che, pochi giorni dopo la sua ultima partita alla Juventus, ha scelto di raccontarsi, nel modo più semplice e spontaneo possibile nella puntata d'esordio di "My Story": attraverso le foto più belle, significative ed emozionanti della sua vita, in campo e fuori.