Juve, la Gazzetta: “Se Gatti gioca sempre così può essere il dopo Chiellini”

Chi sarà il sostituto di Chiellini? Se Gatti giocherà sempre come fatto ieri sera con l'Italia, la Juve ha già in casa il difensore perfetto

redazionejuvenews

La Juve al termine della passata stagione ha dovuto salutare un imprescindibile come Giorgio Chiellini, uno di quei giocatori insostituibili nel cuore dei tifosi ma anche in campo. Il difensore italiano è stato per anni un pilastro della difesa bianconera e ora la Vecchia Signora dovrà cercare un giocatore che possa per lo meno non farlo rimpiangere, operazione tutt'altro che semplice. Mentre si valutano grandi nomi come Koulibaly e Laporte, c'è la possibilità che la Juve il sostituto di Chiellini lo abbia già in casa. A gennaio, infatti, i bianconeri si sono assicurati Federico Gatti, difensore centrale che con il Frosinone in Serie B ha fatto una stagione super.

Ieri contro l'Inghilterra per il classe 1998 è arrivata la prima presenza con l'Italia, di altissimo livello. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un bel 7 in pagella, commentando: "Allora: se gioca sempre così, la Juve e l’Italia hanno trovato il dopo Chiellini. Altro che emozione da debutto: personalità da veterano, sicurezza, e Abraham non c’è più. Benissimo". Lo stesso Mancini al termine del match ha detto: "Gatti? Se l'ho fatto giocare è perché penso possa diventare un bravissimo difensore per il futuro". Le premesse per fare bene ci sono tutte.

Intervistato da Rai Sport nel post partita, Gatti ha rivelato: "È stata un'emozione stupenda, quasi indescrivibile. Mi auguro mille altri di questi giorni. Trovarmi a giocare una partita del genere venendo dalla Serie B è qualcosa di pazzesco. Ho affrontato giocatori che disputano la Champions League, ma quando scendo in campo non guardo in faccia nessuno. Abbiamo fatto una grande partita, creato tante occasioni. Io vivo per queste gare, in cui scarichi la tensione solamente giocando. La dedica in questo giorno così importante è per la mia famiglia e la mia fidanzata, che mi stanno sempre vicini".