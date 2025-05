Juve, Chiellini: “Lavoriamo ogni giorno per tornare a vincere”

Intervenuto a margine del premio “Bulgarelli Number 8”, l’Head of Football Institutional Relations della Juve Giorgio Chiellini ha detto: “Lavoriamo tutti i giorni per tornare il prima possibile a vincere ma bisogna accettare anche le sconfitte e rimboccarsi le maniche. Bonucci e Baragli nella futura Juventus? Abbiamo già fatto tanto in campo insieme”.

Juve, il comunicato sulle premiazioni di Chiellini e Canzi

Ecco il comunicato della Juve: "Giornata speciale a Bologna per Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations, e Massimiliano Canzi, Women's 1st Team Coach, protagonisti al Premio "Bulgarelli Number 8" – appuntamento che rende omaggio alla storica figura del giocatore della squadra rossoblu, promosso e organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori con il patrocinio del Comune di Bologna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. All'interno della Sala Borsa del comune del capoluogo emiliano, Chiellini ha ricevuto il Premio alla Carriera, a testimonianza di un percorso esemplare per qualità, impegno e valori umani. Un riconoscimento prestigioso, come quello consegnato a Massimiliano Canzi; reduce dalla conquista della Coppa Italia Femminile, al termine di un'annata che ha visto la Juventus Women vincere anche lo Scudetto. Per lui il premio di miglior allenatore della Serie A femminile".