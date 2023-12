Chiellini alla Juve? Possibile ruolo in dirigenza “alla Nedved”

" Potrebbe essere stata la mia ultima partita. Mi prenderò un paio di giorni per decidere", queste le parole di Giorgio Chiellini al termine della finale di MLS Cup persa dai suoi Los Angeles Fc contro i Columbus Crew.

Il difensore italiano a 39 potrebbe smettere con il calcio giocato , ma il suo futuro sembra ancora legato al rettangolo verde. Chiellini ha detto più volte di non essere interessato al ruolo di allenatore, ma sta lavorando per diventare dirigente.

Ecco quindi che un ritorno alla Juve non sembra follia. Dall'addio di Nedved nella dirigenza bianconera mancano ex giocatori, figure che conoscano l'ambiente e che possano diventare il volto del club nel mondo. I tifosi hanno sperato a lungo in Del Piero, ma anche Chiellini sarebbe perfetto.