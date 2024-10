Juve, Chiellini cuore d'oro: "BBC storia di un'amicizia" - JuveNews.eu

Intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento Chiellini ha parlato dell'incredibile rapporto che aveva alla Juve con la BBC

Intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento Giorgio Chiellini ha parlato dell’incredibile rapporto che aveva con i suoi compagni di difesa alla Juve, Bonucci e Barzagli: “La BBC è la storia di un’amicizia, di un trio che è andato al di là dei singoli giocatori. Ci siamo amalgamati bene sin dal primo istante. Se ci siamo mai sentiti imbattibili? Barcellona ai quarti di finale, 0-4 al Camp Nou. Quel giorno non poteva entrare. Mi manca condividere ogni giorno con loro. Se menavo di più? Va chiesto a loro! Saka? Ogni inglese che incontro continua a dirmi che è rosso”.

Juve, le parole di Buffon

Intervistato da Sky Sport Buffon ha invece parlato di un’altra partita contro il Barcellona, la sconfitta in finale di Champions League del 2015: “È stato un grandissimo dispiacere, ma, ripensandoci, rimane la gioia e un po’ di orgoglio perché insieme eravamo riusciti ad arrivare fino a là vivendo serate eroiche, quindi non la vivo con chissà quali rimpianti. Sono felice di aver giocato tre finali di Champions, mi è dispiaciuto non vincere perché sarebbe stata la chiusura di un cerchio perfetto, ma talvolta i cerchi anche se non sono perfettamente rotondi possono essere apprezzati”.